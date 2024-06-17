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Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диван

Алена Кюпели
17 июня 2024, 16:39
389
Сергей Глушко решил доказать всем, что он "мужик".
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева, Тарзан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/tarzan___official

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали видео, как развлекается российская "элита" в лице пропагандистской журналистки Ксении Собчак и российского оккупанта-стриптизера Сергея Глушко, по кличке Тарзан.

Телеграмм-канал Showbusiness 24 опубликовал видео, в котором видно, как Тарзан набрасывается на Собчак, валит ее на диван, пытаясь имитировать половой акт.

Стрингоносец-офицер, размахивая своими кудрями, пытается выглядеть самцом, а Собчак похотливо хохочет, принимая игру путиниста.

видео дня

"Мужик должен быть страсть. Пришел, увидел, победил", - пытается поднять Собчак муж Королевой.

Кто такая Ксения Собчак

Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

На видео - брачные игры Собчак и Глушко:

Ксения Собчак - последние новости по теме

Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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