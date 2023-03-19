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Провела обряд на гибель Путина: Злата Огневич "превратилась" в шаманку

19 марта 2023, 12:39
Известная певица Злата Огневич показала армии своих фолловеров, как в образе шаманки проводит шуточный обряд на смерть диктатора Путина.
Огневич
Злата Огневич / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известная украинская поп-певица Злата Огневич, по всему видать, не может дождаться того дня, когда российского диктатора Владимира Путина не станет. По этому поводу она опубликована на своей странице в Instagram забавное видео.

Огневич решила преобразиться то ли в шамаку, то ли в гадалку. И, якобы чтобы ускорить наступление дня ухода Путина из жизни, певица решила провести шутливый обряд на его гибель.

В ролике Огневич в белой рубашке надела на голову необычный венок из бисера, взяла в руки свечу и сожгла листик с надписью: "Putin RIP". К ролику исполнительница также добавила веселое озвучивание-мем с нашумевшим интервью верховинской гадалки Килины.

видео дня
Огневич

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, что из-за языкового скандала, который обрушился на нее и Олю Полякову, ей начали поступать страшные угрозы от озлобленных зрителей.

Певица Оля Полякова в свою очередь конкретно заявила, что украинцы должны знать, кто для них враг и призвала ни в коем случае не раскалывать общество из-за языкового вопроса.

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