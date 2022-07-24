Нужно вместе лупить врага, а не устраивать хейт: Полякова оправдалась за свой языковой скандал

Маша Ефросинина и Оля Полякова / УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Оля Полякова оправдалась за языковой скандал, который она поневоле начала вместе со своей напарницей Машей Ефросининой в проекте "Взрослые девочки". Об этом она рассказала в интервью журналистке Виктории Покатиловой.

Полякова заявила, что украинцы должны знать, кто для них враг и призвала не раскалывать общество из-за языка.

"Последний хейт – это языковой вопрос. Вы понимаете, что страна, где идет война, и где люди продолжают говорить и на украинском, и на русском. Вы же видите, мы все переходим на украинский. Даже те, кто никогда не говорил на украинском, говорят", – говорит она.

Полякова также считает, что раскол общества оказывает крайне положительное влияние на врага.

"Когда война, надо объединиться и [лупить - неценз.]врага, а не устраивать скандалы, хейт, людей доводить до безумия", – подчеркнула артистка.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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