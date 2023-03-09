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Злата Огневич огрызнулась на хейт Поляковой и Ефросининой на свой адрес

9 марта 2023, 12:21
"Взрослые девочки" в довольно грубой форме рассказали, почему обижены на Огневич, из-за чего между звездами разгорелся конфликт.
Злата Огневич, Маша Ефросинина, Оля Полякова
Злата Огневич прокомментировала хейт Маши Ефросининой и Оли Поляковой на свой счет / instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич невольно стала героиней одного из выпусков ток-шоу Оли Поляковой и Маши Ефросининой "Взрослые девочки". Звездные подруги тогда в нелестной форме обсудили неосторожные высказывания Златы в адрес выехавших знаменитостей и тех, кто еще не перешел на украинский язык, а также дали весьма невысокую оценку ее творчеству.

Особое возмущение у Маши и Оли вызвала сторис Огневич с подписью: "Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм". Это "взрослые девочки" приняли на свой счет.

В интервью ЖВЛ Огневич решила прокомментировать сложившийся конфликт, и выразить собственное мнение относительно Поляковой и Ефросининой. Начала певица с того, что не ожидала такой реакции от коллег по украинской сцене - ее удивил хейт, с которым на нее обрушились.

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"Когда я это увидела, я была ошеломлена. И я очень удивилась тому, что у Оли и у Маши почему-то на тот момент отсутствовала объективная оценка себя. И в том числе объективная оценка меня", - говорит Злата.

Между тем она также объяснила, кому именно был адресован пост, вокруг которого разгорелись такие страсти, дескать имела ввиду только артистов, и не понимает, при чем тут Ефросинина и почему она приняла ее слова на свой счет. Правда, оправдание прозвучало довольно слабо, ведь в диалоге участвовала и Оля Полякова - певица с большим опытом работы на сцене.

"В своем сообщении в сторис речь шла об артистах и ​​концертах в поддержку военных. Я не знала, что Маша Ефросинина – артист. Но это их позиция. Они очень красивые женщины, успешные, действенные, и я могу только пожелать им мудрости", - заявляет Огневич.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, что из-за языкового скандала, который обрушился на нее и Олю Полякову, ей начали поступать страшные угрозы от озлобленных зрителей.

Певица Оля Полякова в свою очередь конкретно заявила, что украинцы должны знать, кто для них враг и призвала ни в коем случае не раскалывать общество из-за языкового вопроса.

Другие новости:

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