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Бессовестная и песни не огонь: Ефросинина и Полякова захейтили Огневич - певица не промолчала

11 января 2023, 22:35
"Взрослые девочки" упомянули Злату Огневич в негативном свете в новой серии своего ток-шоу.
Маша Ефросинина, Оля Полякова, Злата Огневич
Маша Ефросинина и Оля Полякова раскритиковали Злату Огневич за хейт в свой адрес - певица ответила / Скриншот, instagram.com/zlata.ognevich

Украинская ведущая Маша Ефросинина и украинская певица Оля Полякова ведут совместное ток-шоу Взрослые девочки. В новом выпуске они обсудили проблемы, которые возникают, когда нужно сказать "нет".

В контексте этого Ефросинина рассказала, почему отказывается от сотрудничества с одной из украинских знаменитостей. По словам ведущей эта певица публично хейтит ее, а затем просит о протекции: сперва она присоединилась к травле Поляковой и Ефросининой из-за языкового скандала, который возник после их отказа вести ток-шоу на украинском языке в связи со скромными речевыми навыками.

Второй инцидент с участием скандальной певицы припомнила Полякова - Оля и Маша, как и многие украинские женщины, в начале полномасштабной войны покинули с детьми Украину. И не совсем поняли неудачной шутки, которой артистка поделилась в социальных сетях: "Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".

Это высказывание принадлежит Злате Огневич. Летом 2022 года оно появилось в ее блоге. И хоть в ток-шоу она осталась неназванной, зрители поняли, о ком идет речь.

Язвительность и неосторожные высказывания певицы задели Ефросинину еще и потому, что артистка, похоже, не видит в этом ничего дурного, и рассчитывает на поддержку ведущей всякий раз, когда у нее выходит новая песня. На подобные просьбы Маша отвечает отказом. "Эта певица каждый раз, когда у нее выходит клип или песня, просит меня разместить анонс. Я игнорирую. Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду сейчас говорить "какая классная песня", хотя песня говно", - рассказывает ведущая. "Как и все ее песни", - поддержала Полякова.

После выхода ток-шоу, в котором о ней так нелестно отзывались, Огневич на своей странице в Instagram высказала, что думает по этому поводу. Правда, на сей раз ей хватило тактичности не упоминать конкретных имен, как это сделали Полякова и Ефросинина.

"Вас никто не может обидеть без Вашего на это согласия, ведь причина обиды - это в первую очередь мысли. А они только в Вашей голове", - написала в сторис Злата.

Бессовестная и песни не огонь: Ефросинина и Полякова захейтили Огневич - певица не промолчала
Маша Ефросинина и Оля Полякова раскритиковали Злату Огневич за хейт в свой адрес - певица ответила / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее Маша Ефросинина рассказала, что из-за языкового скандала, который обрушился на нее и Олю Полякову, ей начали поступать страшные угрозы от озлобленных зрителей.

Певица Оля Полякова в свою очередь конкретно заявила, что украинцы должны знать, кто для них враг и призвала ни в коем случае не раскалывать общество из-за языкового вопроса.

Другие новости:

шоу-бизнес Маша Ефросинина Оля Полякова Злата Огневич новости шоу бизнеса
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