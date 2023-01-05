'Тошнит от стыда': Ефросинина распекла на все корки Повалий за 'Червону руту' на росТВ

Мария Ефросинина очень жестко отреагировала на исполнение Таисией Повалий легендарной украинский песни "Червона рута".

Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВ / коллаж фото УНИАН

Легендарная украинская телеведущая и блогер Мария Ефросинина жестко обругала в своем Instagram певицу-запроданку Таисиею Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора, россиян, легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софией Ротару "Червона рута".

Пока Повали веселила врагов, ее родную Киевщину обстреливали оккупанты. Ефросинина опубликовала у себя в Instagram отрывок выступления Повалий. И она без зазрения совести танцевала перед пьющими и жрущими русскими, исполняя легендарную композицию Владимира Ивасюка.

"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить", – пылала праведным гневом Маша Ефросинина.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Другие новости: