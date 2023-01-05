УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Тошнит от стыда": Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВ

5 января 2023, 19:51
Мария Ефросинина очень жестко отреагировала на исполнение Таисией Повалий легендарной украинский песни "Червона рута".
Ефросинина, Повалий
Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВ / коллаж фото УНИАН

Легендарная украинская телеведущая и блогер Мария Ефросинина жестко обругала в своем Instagram певицу-запроданку Таисиею Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора, россиян, легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софией Ротару "Червона рута".

Пока Повали веселила врагов, ее родную Киевщину обстреливали оккупанты. Ефросинина опубликовала у себя в Instagram отрывок выступления Повалий. И она без зазрения совести танцевала перед пьющими и жрущими русскими, исполняя легендарную композицию Владимира Ивасюка.

"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить", – пылала праведным гневом Маша Ефросинина.

'Тошнит от стыда': Ефросинина распекла на все корки Повалий за 'Червону руту' на росТВ

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Другие новости:

Маша Ефросинина Таисия Повалий новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:52

Масштабного наступления с территории Беларуси точно не будет: полковник назвал план России

19:51

"Тошнит от стыда": Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВВидео

19:48

Всемирно известная итальянская модель полностью удалила молочные железы

19:40

Геннадий Гудков. России хватит ресурсов на полтора года войныВидеоблоги

19:40

"Пусть забирают свой хлам и отправляются на Россию": Данилов резко ответил на "перемирие" ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:30

Святвечер 2023: красивые стихи и теплые слова для ваших родных

19:19

Никакого "перемирия" не будетмнение

19:16

"5% на то, что перемирие будет": эксперт пояснил, что на самом деле означает заявление КремляВидео

19:09

"Прекращение огня на Рождество": игра Путина в договороспособность началасьмнение

Реклама
19:07

"В ход пошли стандартные уловки": в ОП ответили на "рождественское перемирие" от РоссииВидео

19:03

В Украине стало сложнее получить водительские права: что поменялось

19:02

Собчак пожалела Газманова и Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае: "Умерьте чекистскую кровь"

18:54

На Украину надвигается еще одна "напасть": погода устроит катастрофуВидео

18:45

И российским, и американским, и украинским политикам выгодно затягивание войны: Свитан назвал причинуВидео

18:26

У Байдена не ждут скорой победы Украины на востоке над Россией - Sky NewsВидео

18:22

Медведев забился в истерике из-за военной помощи Украине и с пеной у рта угрожал НАТОВидео

18:00

"От Брянска до Ростова": линия фронта растянется, а война может длиться 10 лет - СвитанВидео

18:00

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: старая примета и врачебный запретВидео

17:54

В Украине "заскакали" цены на мясо: какое именно подорожалоВидео

17:50

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

Реклама
17:42

Слава Демин раскрыл откровенные подробности романа с известной ведущей

17:30

Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгораниеВидео

17:16

В России пропала без вести Валюха из "Сватов" Татьяна Кравченко

17:15

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огняВидео

17:07

Украинофоб Михалков попал в больницу, состояние тяжелое

17:04

Принц Гарри сделал неожиданное признание о королевской семьеВидео

17:00

С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

16:59

Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновныхВидео

16:43

ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита

16:40

ВСУ приближаются: у Зеленского говорят, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огняВидео

16:30

Штопор не понадобится: 4 простейших способа открыть бутылку вина

16:30

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

16:25

Прокричал во всю мочь: Галкин воскликнул "Героям слава" на концерте

16:23

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

16:19

Эрдоган потребовал от Путина немедленно прекратить огонь в УкраинеВидео

16:08

Принц Гарри и принц Уильям подрались из-за Меган Маркл - герцог Сассекский раскрыл подробности

16:02

Как проверить качество стирального порошка с помощью куриного яйца: вы будете удивлены

15:58

"Рождественское перемирие": РФ убила на Херсонщине семью с 12-летним ребенкомВидео

15:43

Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкуснымВидео

15:24

Украинцам в январе пересчитают квитанции за газ: кто имеет право на скидкуВидео

Реклама
15:20

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

15:02

"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для УкраиныВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 января: Львам – прощание с тревогами, Весам – знакомство, Водолеям – творчествоВидео

15:00

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

14:55

Умерла участница Голосу країни Екатерина Давиденко - сестра назвала настоящую причину смерти певицы

14:40

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули стране - министр культурыВидео

14:37

Стали известны имена оккупантов, которые запускают дроны-камикадзе по УкраинеВидео

14:19

"Леопарды будут": посол Украины в Германии оценил шансы расширения военной помощи Германии

14:06

Таролог рассказала, когда можно ждать перелома в войнеВидео

14:04

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять