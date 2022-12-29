Полякова показала, как в туалете унизили Киркорова и Королеву

Украинская популярная певица Оля Полякова нашла неожиданный "подарок" в туалете киевской музыкальной студии.
Так, на полу, рядом с унитазом, стоял портрет российского скандального певца и приверженца войны - Филиппа Киркорова. На нем также было написано черным маркером: "Враг Украины".
В этом же туалете стоял портрет еще одной певицы украинского происхождения, которая молчит о войне в Украине и живет с "офицером"-стриптизером, Наташи Королевой. На лбу у нее также сияла надпись, в точности отражающая отношение украинцев к таким "артистам".
"Смотрите, в одном туалете. Да, братики, вам здесь место", – смеясь, сказала Полякова.
Напомним, ранее стало известно о том, чт российского скандального певца, который мнит себя королем российской эстрады Филиппа Киркорова, не любят не только многие люди, а и некоторые животные.
В доказательство своей неприязни, на скандалиста нагадил самый обыкновенный декоративный кролик, которого "королевская особь" небрежно телипала в руках в угоду пропагандистским телеканалам, которым нужно было делать новогодний контент.
Так, под бой курантов Киркоров держал маленького кролика в руках, а в это время певец Сергей Лазарев говорил что-то об удаче в новом году. Тут же раздался визг Киркорова, которому кролик уже начал приносить удачу. "ААА, он какает на меня", - заорал Киркоров и выпустил бедное животное из усыпанных обгаженными кольцами рук.
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