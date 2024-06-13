"Последние конвульсии": Алла Пугачева впервые отреагировала на обыски у Галкина

Алла Пугачева рассмеялась от новости об обысках у Дмитрия Галкина.

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Алла Пугачева остроумно прокомментировала обыски у брата Максима Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, впервые отреагировала на известие, что у старшего брата ее мужа Максима Галкина – Дмитрия Галкина прошли обыски в доме на Рублевке.

Как сообщает росСМИ "Кремлевская табакерка", Пугачева рассмеялась от такого поступка российских властей.

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"Это какие-то последние конвульсии. Не более того. Дурацкая месть. Перед смертью не надышишься", - отметила Алла Борисовна.

Что конкретно имела в виду Примадонна, пока неизвестно.

"Источники отметили: Пугачева в последнее время не слишком часто говорит о политике и о своем возвращении в Россию. При этом она собирается вернуться – "если выйдет, то летом, а если не успеет, то осенью, как и планировала", - добавили в СМИ.

Пугачева не удивилась от нелепой мести РФ / фото: скрин t.me/kremlin_secrets

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, Алла Пугачева была королевой российской эстрады, но теперь это звание будет носить путинистка Любовь Успенская. На ПМЭФ-2024 в Петербурге решили, что Пугачева из-за своей позиции не заслуживает такого звания.

А также недавно Алла Пугачева показала романтическое фото со своим мужем Максимом Галкиным. Пара выглядит необыкновенно счастливой и гармоничной. Они стоят в окружении яхт, обнимаются и выглядят настоящими половинками.

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