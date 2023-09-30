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Покрасил свою шевелюру в черный цвет: Мишина показала 11-летнего сына в новом имидже

Дмитрий Видоменко
30 сентября 2023, 16:20 обновлено 30 сентября, 16:23
Актриса Ксения Мишина пришла в утренний эфир с 11-летним сыном Платоном. И артистка ошеломила сменой имиджа своего сына.
Мишина
Платон, сын Ксении Мишинай, сыграл первую роль в сериале / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса Ксения Мишина пришла в утренний эфир канала "1+1" вместе с 11-летним сыном Платоном ‒ и, оказывается, мальчику покрасили волосы (из русых в черные).

Как говорит его звездная мать, Платон получил свою первую роль ‒ в сериале. И паренек сыграет крымского татарина по имени Фикрет.

Мальчик признался, что роль ему далась легко. А Мишина говорит, что раньше сын и не думал об актерской карьере и неохотно ходил на кастинги.

"Для этой роли нужно было немного покраситься, чтобы соответствовать роли, он крымский татарин, его зовут Фикрет. Там такая очень интересная история, он там хакер и тиктокер. Мы как-то не ожидали, что такое в его жизни произойдет. Но ему очень нравится. Сначала он говорил: "Нет, нет. Это не мое. Я не хочу". Я несколько раз водила его на какие-то кастинги. Он говорил: "Нет". А тут сложилось все быстро и сразу сказали: "Давайте попробуем. Да, мы понимаем, что это первый опыт, но мы готовы нести за это ответственность, давайте будем заниматься, вот вам коуч. Потому что мы хотим попробовать мальчика", – рассказала актриса.

Напомним, видео того, как система ПВО в Киеве отражает ракетную атаку русских оккупантов в ночь на 16 мая, появилось в соцсетях экс-супруги киевского наркодилера Юрия Чернецкого певицы Инны Вороновой и актрисы Ксении Мишиной.

При этом Воронова на видео даже сообщила свою локацию. Мишина этого делать не стала, но от хейта это ее не спасло.

Пытаясь защититься от хейтеров, актриса обратила их внимание - мол, в Киеве продолжают работать онлайн-камеры, на которых "видно абсолютно все, что происходило".

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают", – подчеркнула Мишина.

Позднее актриса публично извинилась за свое поведение.

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