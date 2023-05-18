Ксения Мишина извинилась перед украинцами за том, что выложила в Сеть видео работы ПВО в Киеве

Ксения Мишина извинилась перед украинцами за скандал, связанный с тем, что она выложила в Сеть видео работы киевской системы ПВО.

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Ксения Мишина / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Украинская актриса Ксения Мишина после громкого скандала в Сети, в который попала после того, как сняла на видео работу ПВО в Киеве в ночь на 16 мая, решила извиниться перед украинцами. Об этом она написала на свой странице в социальной сети Instagram.

Актриса говорит – она признает ошибку и сожалеет, что разгневала поклонников своим постом.

"И я не могу сказать, что это беспричинно. Хотя в моем случае на видео было снято только небо Киева, но важно ли вообще уж об этом говорить? Думаю, нет! Потому что есть люди, и есть факт, который, безусловно, не имеет оправданий", – написала актриса.

видео дня

Мишана также подчеркнула, что очень любит свою страну и украинцев.

"Но если люди и страна допустили мнение, что я могу быть предателем, то я отвечаю – это не так! Единственное, что могу сказать: я живу здесь, ежедневно медитирую под украинским небом, стараюсь, как и все, проживать большие стрессы, допускаю ошибки, но безгранично люблю свою страну и своих людей", – подытожила она.

Напомним, видео того, как система ПВО в Киеве отражает ракетную атаку русских оккупантов в ночь на 16 мая, появилось в соцсетях экс-супруги киевского наркодилера Юрия Чернецкого певицы Инны Вороновой и актрисы Ксении Мишиной.

При этом Воронова на видео даже сообщила свою локацию. Мишина этого делать не стала, но от хейта это ее не спасло.

Пытаясь защититься от хейтеров, актриса обратила их внимание - мол, в Киеве продолжают работать онлайн-камеры, на которых "видно абсолютно все, что происходило".

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают", – подчеркнула Мишина.

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