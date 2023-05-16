Иво Бобул собрался на Евровидение: "Знаю, что я бы не пролетел"

Мысль об участии в Евровидении также сильна, как уверенность Бобула в собственном успехе.

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Иво Бобул хочет поучаствовать в Евровидении от Украины / facebook.com/ivo.bobul.94, instagram.com/eurovision

Украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул сейчас переживает новый виток в музыкальной карьере - во время полномасштабной войны многие отказались от контента из страны-оккупанта, и обратились к творчеству украинских артистов.

Артист убежден, что ранее жил в тени более успешных коллег, однако сегодня он уверен в своих силах, как никогда. Например, в интервью для ЖВЛ Бобул заявил, что готов даже представить Украину на Евровидении.

Была ли это просто бравада, или стоит ли ждать его кандидатуру среди певцов на музыкальный отбор, пока неизвестно. Но Иво Васильевич отметил, что мысль о песенном конкурсе зреет в нем уже давно.

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"Я уже лет пять думаю об этом. Я знаю, что я бы не пролетел. Где-то в десятке был бы точно. Потому что я понимаю, что сейчас не надо первое место", - рассказал артист. Более того, уверенный в своем успехе, Бобул хотел бы сделать красивый жест, и подарить свою викторию участнику одной из стран, которая помогает Украине во время полномасштабной войны.

Смотрите интервью Иво Бобула для ЖВЛ:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е.

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