Евровидение-2023: кто стал победителем главного музыкального события года

Зрители и жюри сделали свой выбор. Лучший артист 2023 года одержал на Евровидении оглушительную победу.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2023-kto-stal-pobeditelem-glavnogo-muzykalnogo-sobytiya-goda-10470160.html Ссылка скопирована

Победитель Евровидения-2023 - Loreen из Швеции / instagram.com/eurovision, instagram.com/loreenofficial

Победу на Евровидении в 2023 году одержала участница из Швеции - певица Loreen с песней Tattoo. Для нее это - вторая победа на конкурсе, ведь 11 лет назад она уже отвезла один хрустальный микрофон домой.

Певица в инопланетном образе и в необычных декорациях исполнила чувственную песню, которая, впрочем, вызывала у зрителей крайне противоречивые отзывы. Loreen не единожды за время Евровидения в 2023 году обвиняли в плагиате - дескать Tattoo уж слишком похожа на песню украинской артистки Мики Ньютон.

Тем не менее, это не помешало Лорин своим талантом завоевать сердца зрителей и национального жюри - они приняли ее выступление настолько благосклонно, что отдали артистке целых 583 балла, что гарантировало ей бесспорную победу.

видео дня

Победа Loreen сделала Швецию страной, которая чаще остальных побеждала на Евровидении, наравне с Ирландией - на их счету по 7 побед.

Вторе место занял Käärijä из Финляндии - 526 баллов, третье - Noa Kirel из Израиля - 362 балла. Украина заняла на Евровидении в 2023 году 6 место - 243 балла.

Смотрите выступление победителя Евровидения-2023 - певицы Loreen с песней Tattoo из Швеции:

Напомним, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании.

Также перед самим финалом Евровидения 2023 года букмекеры обновили свои прогнозы на победителя. Сбылись ли они, читайте тут.

Другие новости про Евровидение-2023: