Евровидение-2023: кто стал победителем главного музыкального события года

Победу на Евровидении в 2023 году одержала участница из Швеции - певица Loreen с песней Tattoo. Для нее это - вторая победа на конкурсе, ведь 11 лет назад она уже отвезла один хрустальный микрофон домой.
Певица в инопланетном образе и в необычных декорациях исполнила чувственную песню, которая, впрочем, вызывала у зрителей крайне противоречивые отзывы. Loreen не единожды за время Евровидения в 2023 году обвиняли в плагиате - дескать Tattoo уж слишком похожа на песню украинской артистки Мики Ньютон.
Тем не менее, это не помешало Лорин своим талантом завоевать сердца зрителей и национального жюри - они приняли ее выступление настолько благосклонно, что отдали артистке целых 583 балла, что гарантировало ей бесспорную победу.
Победа Loreen сделала Швецию страной, которая чаще остальных побеждала на Евровидении, наравне с Ирландией - на их счету по 7 побед.
Вторе место занял Käärijä из Финляндии - 526 баллов, третье - Noa Kirel из Израиля - 362 балла. Украина заняла на Евровидении в 2023 году 6 место - 243 балла.
Смотрите выступление победителя Евровидения-2023 - певицы Loreen с песней Tattoo из Швеции:
Напомним, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании.
Также перед самим финалом Евровидения 2023 года букмекеры обновили свои прогнозы на победителя. Сбылись ли они, читайте тут.
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