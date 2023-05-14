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Евровидение-2023: кто стал победителем главного музыкального события года

Анна Подгорная
14 мая 2023, 02:01 обновлено 14 мая, 02:21
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Зрители и жюри сделали свой выбор. Лучший артист 2023 года одержал на Евровидении оглушительную победу.
Победитель Евровидения-2023 - Loreen из Швеции
Победитель Евровидения-2023 - Loreen из Швеции / instagram.com/eurovision, instagram.com/loreenofficial

Победу на Евровидении в 2023 году одержала участница из Швеции - певица Loreen с песней Tattoo. Для нее это - вторая победа на конкурсе, ведь 11 лет назад она уже отвезла один хрустальный микрофон домой.

Певица в инопланетном образе и в необычных декорациях исполнила чувственную песню, которая, впрочем, вызывала у зрителей крайне противоречивые отзывы. Loreen не единожды за время Евровидения в 2023 году обвиняли в плагиате - дескать Tattoo уж слишком похожа на песню украинской артистки Мики Ньютон.

Тем не менее, это не помешало Лорин своим талантом завоевать сердца зрителей и национального жюри - они приняли ее выступление настолько благосклонно, что отдали артистке целых 583 балла, что гарантировало ей бесспорную победу.

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Победа Loreen сделала Швецию страной, которая чаще остальных побеждала на Евровидении, наравне с Ирландией - на их счету по 7 побед.

Вторе место занял Käärijä из Финляндии - 526 баллов, третье - Noa Kirel из Израиля - 362 балла. Украина заняла на Евровидении в 2023 году 6 место - 243 балла.

Смотрите выступление победителя Евровидения-2023 - певицы Loreen с песней Tattoo из Швеции:

Напомним, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании.

Также перед самим финалом Евровидения 2023 года букмекеры обновили свои прогнозы на победителя. Сбылись ли они, читайте тут.

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