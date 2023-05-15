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Скандал только набирает обороты: Иво Бобул подал в суд на журналистку из-за "хайпа" на нем

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2023, 19:57 обновлено 15 мая, 20:02
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Журналистка Эмма Антонюк опубликовала скандальное интервью с певцом и обвинила артиста в сексизме.
Иво Бобул, Эмма Антонюк
Иво Бобул подал в суд на журналистку Эмму Антонюк / коллаж: Главред, фото: facebook/ivo.bobul.94, instagram/emmocean

Известный украинский певец Иво Бобул подал в суд на журналистку и блогершу Эмму Антонюк из-за того, что она опубликовала скандальное интервью с артистом. Детали он рассказал в программе ЖВЛ.

Во время этого интервью артист высказывался о некоторых женщинах, однако его реплики не понравились журналистке. Прямо во время интервью между ними разгорелся скандал и Иво Бобул ушел, не дожидаясь завершения съемки.

Иво Бобул утверждает, что просил не публиковать без разрешения интервью, в котором Эмма Антонюк обвинила его в сексизме. Однако сама же блогерша утверждала, что такого запрета не было.

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"Я подал за то, что она выставила (интервью – Главред) она не имела на это права без моего разрешения. Я на это разрешения не давал. Надо все же иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми - по-человечески. Когда уже я ушел и мне сказали, какие еще там вопросы она готовила мне... Я бы все равно ушел! Она хотела хайпануть очень красиво. Она такая и есть", - сказал певец.

Сам же он утверждает, что не является сексистом, а наоборот любит женщин и все его творчество о любви к представительницам прекрасного пола.

"Иво Бобул, сказал бы лучше, - секс-символ. Во-первых, послушать репертуар. О чем? Только о любви к женщинам! Я остаюсь с тем, что я сказал, но просто говорю: "Да, я люблю женщин". Да, есть такое в обществе и надо признать, что такое есть. Я имею право говорить, что я думаю. Я говорил это не обо всех, а о некоторых. Нужно было это понимать", - отметил артист.

Смотрите видео о том, почему Иво Бобул ушел из интервью с Эммой Антонюк:

Напомним, вокруг украинского певца Иво Бобула вспыхнул скандал из-за сексизма. Певец размышлял над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", назвал всех женщин продажными и со скандалом сбежал из интервью, которое у него брала журналистка Эмма Антонюк.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

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