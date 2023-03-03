"Говорит, что думает, его вины нет": у Иво Бобула назвали извинения перед женщинами фейком

Представители Бобула отрицают вину артиста за пропахшие мизогинией и нафталином, оскорбительные слова.

Иво Бобул не извинялся перед женщинами за сексистские высказывания - его страницу взломали / facebook.com/ivo.bobul.94

Скандал с украинском певцом Иво Бобулом набирает обороты - вчера артист опубликовал развернутое извинение перед всеми, кого оскорбили его сексистские высказывания относительно современных женщин на интервью с Эммой Антонюк.

В социальных Сетях распространилось сообщение, в котором Бобул признает свои слова оскорбительными, просит прощения и обещает как следует поработать над восстановлением всеобщего доверия к нему. Этот жест не остался незамеченным, и команда ТСН обратилась к Ирине, концертному директору артиста, за комментариями.

Появление извинений она подтверждает, однако то, что их писал сам Бобул или его команда, опровергает - официальная страница артиста в Instagram была сломана, и злоумышленник написал собственные мысли от его имени.

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"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, у которых был доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. ... Мы узнаем, кто это мог сделать. Но 100% - этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", - отмечает Ирина.

Также концертный директор Бобула подчеркнула, что никаких публичных извинений от господина Иво и быть не могло, ведь его вины в сказанном нет, да и говорит он всегда то, что думает. "Этой информации быть не могло, потому что никакой вины его нет. Он просто высказал свое мнение и все. Иво Васильевич говорит то, что он считает нужным, и то, что отвечает его взглядам", - сообщила она.

Напомним, скандал разгорелся во время интервью, которое Эмма Антонюк брала для своего YouTube-проекта. Разговор почти сразу пошел на повышенных тонах - особенно насчет роли женщины в обществе. Мнение певца по этому поводу оказалось устарелым и оскорбительным, о чем журналистка ему и сказала.

После скандала Бобул обвинил Антонюк в "хайпожорстве", дескать не давал разрешения на публикацию интервью. Журналистка отвергла обвинение, ссылаясь на собственный профессионализм и многолетний опыт.

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