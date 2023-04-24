Олег Псюк из Kalush Orchestra откровенно ответил на "наезд" Иво Бобула из-за звездности

Несколько месяцев назад Бобул сделал победителям Евровидения-2022 замечание из-за их якобы некорректного поведения.

https://stars.glavred.info/oleg-psyuk-iz-kalush-orchestra-otkrovenno-otvetil-na-naezd-ivo-bobula-iz-za-zvezdnosti-10465573.html Ссылка скопирована

Лидер Kalush Orchestra ответил на упреки Иво Бобула в звездной болезни / instagram.com/kalush.official, facebook.com/ivo.bobul.94

Украинская группа Kalush Orchestra, которая одержала победу на Евровидении в 2022 году, моментально стала известна на многотысячную аудиторию. Почти год артисты находятся на гастролях нон-стоп, собирая деньги на помощь Украины, охваченной войной.

Такой успех группы не остался незамеченным и среди украинских коллег по сцене. В декабре прошлого года певец Иво Бобул, с точки зрения более опытного артиста, дал Kalush Orchestra жесткий совет, дескать ребята "зазвездились" и к своим фанатам относятся пренебрежительно, а так делать не стоит.

Лидер коллектива Олег Псюк в интервью для ЖВЛ ответил Иво Бобулу на его упреки. В частности артист отметил, что его обвинения в сторону группы необоснованы - фанаты всегда были важны для Kalush Orchestra, и тот, кто хоть раз побывал на их концерте, это прекрасно знает.

видео дня

"Правда такая, что каждый, кто был у нас в концерте, знает, что мы выходим фотографироваться. Хотя так делает не каждый, а мы делаем. Бывает по-разному, бывает – спим по два-три часа, бывает круглосуточно не спим, но мы выходим. Мы должны выйти, потому что это правильно, потому что так работает сольный концерт", - подчеркивает Псюк. Также он отрицает и то, что к нему с успехом пришла и звездная болезнь: "Очень редко бывают ситуации, которые меня прямо бесят. У меня не было (звездной болезни - прим. редактора), точно знаю. И каждый человек, который со мной работает, может подтвердить, что какой я был до начала существования группы, таков я и сейчас".

Смотрите полное интервью Олега Псюка из Kalush Orchestra для ЖВЛ про концерты, знакомство со Шварценеггером, коллаборации и закулисье Евровидения-2022:

Напомним, вокруг украинского певца Иво Бобула вспыхнул скандал из-за сексизма. Певец размышлял над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", назвал всех женщин продажными и со скандалом сбежал из интервью, которое у него брала журналистка Эмма Антонюк.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

Другие новости про Kalush Orchestra: