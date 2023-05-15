Звезду сериала Эмили в Париже ограбили на 3 миллиона гривен

Лили Коллинз лишилась не только личных средств и гаджетов, но и бесценных воспоминаний о помолвке.

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Лили Коллинз ограбили в Лос-Анджелесе / instagram.com/lilyjcollins

Англо-американская актриса, звезда нашумевшего сериала Эмили в Париже, Лили Коллинз стала жертвой дерзкого ограбления в Лос-Анджелесе.

Артистка отправилась на отдых в спа-салон одного из лучших отелей Западного Голливуда. Личные гаджеты и драгоценности она оставила в камере хранения, которую обнаружила открытой и пустой по возвращению.

Полицейские, которые прибыли на место преступления, засвидетельствовали кражу, однако отметили, что следов взлома в ячейке, где находились личные вещи Коллинз, обнаружено не было. Они открыли дело по случаю ограбления, которое было классифицировано, как "превышающее сумму 10 тыс. долларов". Об этом сообщает DailyMail.

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Среди украденных вещей значится и обручальное кольцо актрисы, инкрустированное розовым бриллиантом. Она получила его в подарок от режиссера Чарли Макдауэлла в сентябре 2020 года, и за которого вышла замуж год спустя.

Актриса считает кольцо бесценным, однако эксперты таблоида предполагают, что стоимость драгоценности может превышать 65 тыс. фунтов стерлингов (более 3 млн. гривен).

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