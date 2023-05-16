"Будем скандалить": Кондратюк рассказал о конфликте с Винником, который почти дошел до суда

Ведущий рассказал историю о конфликте с певцом, который почти дошел до суда. Но команда Винника отозвала иск, заявив, что погорячилась.

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Кондратюк вспомнил, как чуть не судился с Винником/ коллаж: Главред, фото: Instagram Винник, скрин

Ведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал историю, как у него возник конфликт с Олегом Винником, который почти дошел до суда. Два известных человека не судились только потому, что в последний момент команда Винника отозвала иск.

Эту историю Кондратюк вспомнил, участвуя в новом выпуске Stand UP Battle подкаст. Он отметил, что конфликт возник после того, как ведущий публично рассказал одну историю, которая якобы связывала его с певцом, а команда Винника обвинила его в распространении ложной информации.

Кондратюк вспомнил, как он рассказал в одном из выпусков "Караоке на Майдане" о том, что когда-то давно к его офису подошел "молодой русый мальчишка" и заявил о желании попасть в известный музыкальный конкурс "Шанс". Кондратюк тогда якобы узнал в этом парне Олега Винника.

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"Я говорю: "Так легко всё не происходит. Ты можешь прийти ко мне на "Караоке на Майдане". Кто ты такой?". По-моему, он сказал, что он Олег Винник. Дал мне диск с выступлениями. Почему я думаю, что это был Винник? Потому что он далее сказал легенду, которая совпала с его биографией. Он сказал: "Я сейчас работаю в Германии, пою в мюзиклах", – рассказал Кондратюк.

Эту историю ведущий рассказал в одном из выпусков "Караоке на Майдане", и еще и от себя добавил "байку", якобы он попросил тогда Винника написать песню "Счастье" и только тогда приходить на шоу. После того, как эта история прозвучала в эфире, ему поступил звонок от адвоката о том, что певец продал против него иск в суд за распространение ложной информации.

Кондратюк вспомнил, что это было перед первым концертом Винника во Дворце "Украина". Тогда, по словам ведущего, он понял, что такой пиар будет всем выгодным. И он заявил адвокату Винника "Будем скандалить!".

После этого Кондратюк даже заявлял адвокатам певца, что найдет диск Винника, который тот ему якобы принес во время встречи, чтобы доказать свою правоту. Диск ведущий так и не нашел, но к тому времени адвокаты Винника уже отозвали иск, сказав, что погорячились.

Ранее легендарный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил, как до него около двадцати лет назад на шоу "Караоке на Майдане" приходил Виктор Янукович – в будущем президент-беглец, а тогда премьер-министр.

Напомним, Кондратюк рассказал, что думает о беглым Владе Яме. Ведущий признался, что не осуждает Влада Яму за побег из Украины во время войны.

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