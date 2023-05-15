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"Пользы, как с козла молока": Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму

Анна Подгорная
15 мая 2023, 01:30
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Игорь Кондратюк отлично знает хореографа, ведь работал с ним на шоу "Україна має талант".
Влад Яма, Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк рассказал, осуждает ли Влада Яму за побег в США / instagram.com/vladyama_official

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк имеет репутацию прямолинейного человека, который не боится быть жестким. Тем не менее он сильно удивил общественность своим мнением про танцора и хореографа Влада Яму.

Артист в начале полномасштабной войны в Украине вывез семью в США, но возвращаться в страну не стал. Уже больше года он живет в Америке. И хоть там он занимается благотворительностью на пользу ВСУ и украинцев, пострадавших от агрессии страны-оккупанта, в обществе к нему относятся очень противоречиво: кто-то корит за малодушие, а кто-то не берется судить человека без знания всех подробностей.

Ко второму типу людей себя относит и Игорь Кондратюк. в интервью для STAND UP Battle Club он признался, что не осуждает Влада Яму за побег из Украины во время войны.

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"Мы очень давно не виделись. Я его уважаю. Его есть за что уважать. Это его решение. Пусть он разъясняет. На мой взгляд, несколько тысяч мужчин поступили так же, как и он. Это, безусловно, не делает их героями. Пусть он сам за себя отвечает. Я не исключаю, что из него в армии толку, как из козла молока. Это цинично звучит по отношению к тем, кого мобилизовали. Я их не оправдываю. Ну, я знаю, какой боец ​​Влад Яма. Мы можем ему сказать: "Позор. Больше не приезжай". Но это неправильно. Пусть он сам расскажет свою легенду", - заявил продюсер.

Менее терпим Игорь Кондратюк к своему бывшему подопечному Виталию Козловскому. Смотрите больше про конфликт продюсера и певца:

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

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