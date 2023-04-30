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Пропала шляпа с деньгами: Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на майдане" приходил Янукович

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2023, 17:12 обновлено 30 апреля, 17:12
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Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил, как к нему на шоу "Караоке на Майдане" в середине нулевых приходил Виктор Янукович.
Кондратюк, Янукович
Игорь Кондратюк и Виктор Янукович / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил, как к нему около двадцати лет назад на шоу "Караоке на Майдане" приходил Виктор Янукович ‒ в будущем президент-беглец, а тогда премьер-министр. Воспоминаниями шоумен поделился с участниками YouТube-проекта STAND UP Battle Club.

Это был специальный детский выпуск программы, но в эфире его так и не показали. Причем по абсурдной причине. Продюсеры шоу, говорит Кондратюк, углядели двусмысленность в песенке "В траве сидел кузнечик" ‒ якобы зрители могли увидеть в слове "сидел" намек на уголовное прошлое Януковича.

"Я говорю: "Детская песня, вы там вообще поехали?". Мне говорят: "Нет, нам сказали четко никак не компрометировать Януковича". Я говорю: "Ничего, что Янукович стоял и аплодировал во время того, как мальчик исполнял эту песню?". Мне ответили: "Он не понимал, что делает, а нас за это могут поиметь", – рассказал шоумен.

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Более того, как говорит Кондратюк, на той же программе пропала легендарная шляпа "Караоке на Майдане", в которые участники шоу собирали деньги от зрителей. И так совпало, что именно после визита Януковича, а он был известен с юности своими кражами головных уборов, одна из "денежных" шляп пропала.

"Когда мы собрались и вышли на следующую передачу, мне редактор говорит: "Игорь, у нас исчезла шляпа". А тогда была как раз фишка, что Янукович дважды судим и типа тырил шапки по молодости. У нас реально на тех съемках исчезла шляпа и не было ее два года. Пока на передачу не пришла девушка, которая выступала в той передаче еще школьницей, а пришла студенткой, она там проиграла, и сказала: "Я забрала, я на фарт". Говорю: "Ничего, что мы здесь два года думаем, что это Янукович украл еще одну шляпу", – со смехом вспоминает он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

Смотрите интервью с Игорем Кондратюком:

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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