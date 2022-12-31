"Желаю, чтобы он отвял от моей жизни": Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком

Виталий Козловский признался, что сожалеет о своем выступлении в РФ в 2018 году и прокомментировал свой 12-летний конфликт с Игорем Кондратюком.

Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Игорем Кондратюком / коллаж фото УНИАН

Певец Виталий Козловский откровенно признался, что сожалеет о своем выступлении в стране-агрессоре, РФ, в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью Олегу Борисову на телеканале ДОМ.

"Я был в размытом сознании своих реалий с 2014. Какого рожна я поехал в Москву в 2018 году на 9 мая? Не понимал, что происходит на востоке Украины. Перед поездкой я общался с друзьями во Львове. Говорю: "Зовут в Москву. Платят бабки. Что делать?". Мне сказали: "Та ясно, что поезжай. Заработай денег". Когда сейчас мне прилетает за мою неосведомленность, я даже не могу на это обижаться. Я понимаю, что поступал неправильно", — говорит исполнитель.

Козловский также говорит, что мечтает окончить многолетний конфликт со своим экс-продюсером Игорем Кондратюком, которому не выплатил огромную сумму денег.

"Я не уважаю людей, которые годами кошмарят других людей. Конфликт длится с 2012. Я не могу спокойно реагировать на этого человека. Он — для меня не человек. Я перед ним молокосос. Я его не уважаю. За все поблагодарил. Но человек уже 10 лет делает тебе [фекалии – Главред]. Уже не за что, не благодарю его, перестал. Кондратюку желаю, чтобы он отвял от моей жизни, нашел корень счастья, помогал другим людям. У меня нет сейчас денег, чтобы ему отдать. Все деньги, которые сейчас зарабатываю — это немного себе на жизнь и на возможность создавать патриотический контент сегодня. Забери свои иски я уже не трогаю тех песен, которые создавали вместе. Записывал на себя их. Годами потом отвечаешь за то, что пошел на поводу у толпы и исполнил песню", — подытожил певец.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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