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"Поставил и снимай. Все пускают слюни": Денисенко высказалась, конкурирует ли с Мишиной

Дмитрий Видоменко
13 сентября 2023, 22:28 обновлено 13 сентября, 22:35
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Наталка Денисенко в интервью Маше Ефросининой призналась, что у нее есть подруги-актрисы, с которыми она пробовалась на одни роли.
Мишина, Денисенко
Наталка Денисенко говорит, что пока у нее Ксения Мишина роль не уводила из-под носа / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная актриса дубляжа и сериалов Наталка Денисенко во время разговора с Машей Ефросининой призналась, что у нее есть подруги-актрисы, с которыми она пробовалась на одни роли.

"Ксения Мишина — это один типаж, а я совсем другой. На нее смотришь и все. Ей ничего ненужно делать. Поставил и снимай. Все пускают слюни. А мне уже нужно что-то сыграть", — отметила Денисенко.

Правда, говорит Денисенко, пока у нее Мишина роль не уводила из-под носа.

видео дня

"А было такое, что ее утверждали на твою роль?" — спросила Ефросинина. "Нет. Но есть подруги, с которыми пробовались на одни роли. И дружим. Потому что выбор идет, не потому что твоя подруга сказала, что ты хуже, а она — лучше. А потому что она лучше попробовалась на эту роль. Если она лучше попадает в этот типаж, то почему ты будешь на нее обижаться?! Не святая, но я, например, пробовалась в сериал Встигнути до 30, там снимается Анна Кошмал и Дарья Петрожицкая. Кажется на роль Кошмал я пробовалась. И я смотрю, как ее загримировали и понимаю, что это ее на 100% роль", — рассказала актриса.

Напомним, видео того, как система ПВО в Киеве отражает ракетную атаку русских оккупантов в ночь на 16 мая, появилось в соцсетях экс-супруги киевского наркодилера Юрия Чернецкого певицы Инны Вороновой и актрисы Ксении Мишиной.

При этом Воронова на видео даже сообщила свою локацию. Мишина этого делать не стала, но от хейта это ее не спасло.

Пытаясь защититься от хейтеров, актриса обратила их внимание - мол, в Киеве продолжают работать онлайн-камеры, на которых "видно абсолютно все, что происходило".

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают", – подчеркнула Мишина.

Позднее актриса публично извинилась за свое поведение.

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