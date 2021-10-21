Певицу Jerry Heil заподозрили в гомосексуальной ориентации

Jerry Heil прокомментировала слухи о ее гомосексуальной ориентации / instagram.com/thejerryheil

Певица и блогерка Jerry Heil, в миру Яна Шемаева, развенчала все мифы и сплетни, которые ходят о ней, в интервью для YouTube-канала ТОР.

Самой горячей темой беседы Яны с ведущим Тарасом Себестяновичем стала сексуальная ориентация девушки. Шемаева решила не подливать масла огонь сплетен и откровенно рассказала о том, кто же ей нравится.

Интервьюер рассказал девушке, что многие считают ее лесбиянкой из-за того, что она в свои 26 лет все еще девственница.

Смущенная Яна отшутилась: "Да, у меня есть девушка. Просто у нее пальчики слишком короткие. Девушка с маленькими ручками у меня".

Отсмеявшись Шемаева рассказала, что о ее ориентации у нее стали спрашивать даже люди из близкого окружения. К примеру, ее пиарщица.

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Jerry Heil Яна Шемаева имеет образ идеального партнера / instagram.com/thejerryheil

"На самом деле, нет. У меня даже есть образ парня, который мне нравится. Короче я по мальчикам", - раз и навсегда закрыла этот вопрос Jerry Heil.

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Итак каминг-аут Jerry Heil не состоялся. Но ранее в нетрадиционной ориентации признался певец Melovin, за что подвергся буллингу и цензуре.