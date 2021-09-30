"Новая Холостячка?": певица Jerry Heil заинтриговала поклонников загадочным видео со съемок шоу

Jerry Heil метит на место Златы Огневич / instagram.com/thejerryheil

25-летняя украинская певица Яна Шемаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, заинтриговала поклонников новым видео со съемок шоу. Ролик она опубликовала в своем Instagram с загадочной подписью:

"Вчера он постучал и в мою дверь… Узнали? Догадались теперь, о каких съемках я говорила?". На опубликованных кадрах видно, что Jerry Heil стоит на балконе, в то время, как в дверь стучит ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник.

"Янукович вернулся?", "Зеленский?", "Это Межигорье?", "Что-то интересное будет?", – задавались вопросами в комментариях.

Другие догадались и отмечали: "Если ты будешь Холостячкой, то это будет первый и единственный сезон, который я посмотрю", "Ищут новую Холостячку. И ты одна из самых знаменитых и тех, что на слуху".

Григорий Решетник постучал в дверь Jerry Heil / скриншот

Jerry Heil на балконе / скриншот

Как известно, на данный момент главной героиней самого романтического шоу страны "Холостячка-2" является известная украинская певица и участница "Евровидения" Злата Огневич. В последнем эпизоде девушка впервые в жизни прыгнула с парашютом, искупалась в бассейне, сделала фотосессию под водой и попыталась угадать мужчин по запаху.

А Jerry Heil и Анна Тринчер не так давно выпустили совместную песню Плакса. Певицы спели об отношениях пары, у которой нестандартные проблемы в отношениях.