Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили совместную песню Плакса

Jerry Heil и Анна Тринчер / пресс-служба

Две украинские певицы - Jerry Heil и Анна Тринчер решились на первую для них колларборацию.

Девушки долго готовили трек, который, однако, был слит в Сеть за день до релиза - об этом Jerry Heil сообщила в своих сториз.

Кроме того, выходу трека предшествовал скандал - заработавшаяся Jerry Heil случайно опубликовала часть переписки с Тринчер - где та показывала фото в ярком белье. В ответ Тринчер опубликовала голые фото Jerry Heil. Мирила их Наталья Могилевская на съемках, так как девушки из разборок в виртуале перешли на скандал в реальной жизни.

В основе их новой песни Плакса - история двух вымышленных влюбленных по имени Таня и Даня. При этом известно, что в творчестве Jerry Heil все вымышленное так или иначе имеет реальное основание: певица очень часто вдохновляется историями других людей, превращая их в хитовые композиции с "эффектом узнавания".

По сюжету, парочка имеет определенные проблемы в отношениях - Таня и Даня очевидно любят друг друга, но общаются на разных языках любви - Таня хочет замуж, а Даня бросает все к нее ногам, кроме штампа в паспорте.

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"Песня о знакомой каждому ситуацию. Он задаривает ее подарками, цена которых для нее ничего не значит, потому что она мечтает увидеть подтверждение их любви штампом из загса. Она в свою очередь готова закормить его борщами до отвала, не понимая, что для него любимая мивина - блюдо богов! И пока она не осознает, действительно ли она хочет угождать общественным представлениям об отношениях, за слезами Плакса не увидит, что счастье уже здесь", - рассказала Jerry Heil.

Jerry Heil и Анна Тринчер / пресс-служба

"На самом деле я большая поклонница творчества Jerry Heil. Где-то месяц назад я сидела и думала о том, как нам объединить наши силы и музыкальные вкусы - и сделать классный коллаб. Наконец это произошло. Я считаю, что это очень крутой и качественный украиноязычный продукт, а сегодня это большая редкость", - заявила Тринчер.

Это - первая совместная работа Jerry Heil и Анны Тринчер.

До этого Анна Тринер впервые назвала причину скандала с Jerry Heil.

Между финалисткой нацотбора на Евровидение Jerry Heil и участницей Голоса Анной Тринчер произошла перепалка со сливом откровенных фото в Сеть.

Это спровоцировало нападки хейтеров на обеих певиц и отписки от их страниц в Instagram.