Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут на Atlas Weekend

Melovin / Reuters

Певец Мelovin, который на своем первом выступлении на Atlas Weekend 2021 сделал каминг-аут, вырезанный М1, признался, что его преследуют за то, что он раскрыл свою бисексуальность. Скандал начался после того, как представители М1 вырезали целую песню исполнителя, в конце которой он поцеловался с девушкой а потом с парнем.

Как сообщил Melovin на шоу Звездный путь, теперь ему не стало легче - издевательства становятся только сильнее и хуже, переходя к угрозам.

"Меня оскорбило одно, когда СМИ начали писать, что это хайп. Нет, это не так, ведь мне важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг на встречу своим родителям и друзьям. В моем окружении есть те, кто боятся этого. Недавно случилась такая ситуация на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной из-за моего признания в бисексуальности. Хейта много, но для меня он ничего не значит. Даже угрозы в директ порезать меня не пугают. У меня есть телохранитель, я ничего не боюсь, что я такого сделал?!", - шокированно заявил певец.

Melovin / УНИАН

Напомним, что на М1 нелестно высказались о том, что вырезали из трансляции всю песню, в конце которой Мelovin сделал каминг-аут.

После того, как исполнителя поддержали ЛГБТ-сообщество Киева и знаменитые украинские исполнители, М1 отдельно выложили ролик с каминг-аутом исполнителя.

Каминг-аут Melovin вдохновил солистку KAZKA на смелое признание о своей ориентации.