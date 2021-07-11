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Каминг-аут Melovin вдохновил солистку KAZKA на смелое признание о своей ориентации

11 июля 2021, 16:26

Александра Зарицкая назвала себя квир-человеком и сказала, что поддерживает ЛГБТ-прайды.

KAZKA
Лидер группы KAZKA объявила себя квиром / instagram.com/kazka.band

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая назвала себя квир-человеком и сказала, что поддерживает ЛГБТ-прайды. Так певица поддержала каминг-аут артиста MELOVIN (Константина Бочарова) со сцены фестиваля Atlas Weekend на этой неделе.

"Я сама считаю себя квиром. Квир-люди – это люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", – высказалась лидер KAZKA в интервью программе "Светская жизнь".

Также певица рассказала, что о бисексуальности Melovin она знала еще задолго до того, как он публично в этом признался. Зарицкая считает его смелым человеком, и чем больше будет таких людей, тем быстрее другим станет понятно, что это нормально.

"Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN - очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально", – рассказала Зарицкая.

Стоит отметить, что не только фронтвумен группы KAZKA прокомментировала каминг-аут MELOVIN:

  • главная "Холостячка" страны Злата Огневич первой из звезд поддержала певца. На странице в Instagram артистка разместила фотографии с коллегой, и заявила, что свобода быть собой– величайшая ценность.
  • в то же время украинская певица Оля Цибульская поддержала М1, который вырезал каминг-аут MELOVIN из видео, опубликованного на Youtube. По ее словам, певец должен был предупредить режиссера прямого эфира о своем перфоменсе.
  • лидер группы Mozgi Потап потроллил MELOVIN и поцеловал Позитива на сцене Atlas Weekend. Перед тем рэпер заявил, что "нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов".

Напомним, не так давно Александра Зарицкая призналась, что долгое время страдала от буллинга. Артистка поделилась, как реагировала на оскорбления.

Melovin
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