Группа Kazka презентовала саундтрек к сериалу Моя улюблена Страшко на 1+1

Kazka / 1+1

Телеканал 1+1 готовит премьеру нового сериала Моя улюблена Страшко - украинской адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

Саундтреком к сериалу стал новый хит группы Kazka Красива серцем, который сегодня впервые представили в студии Сніданку з 1+1.

Красива серцем - песня-эксперимент для группы, в котором музыка и манера пения фронтвумен Александры Зарицкой отличается от привычного звучания. Однако, традиционной остается гармония и звуки свирели Дмитрия Мазуряка.

Певица Александра Зарицкая рассказала, что тема сериала ей очень близка, поэтому саундтрек получился настолько мотивирующим и вдохновляющим:

"Идея сериала и песня мне понравились сразу! Ведь мне, как и многим девушкам, близка история главной героини. Неважно, какой внешности человек и чем занимается - мы часто сталкиваемся с буллингом, объективацией и неприятием. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а главное - давала веру в себя. Ведь главное - быть красивым сердцем и иметь чистые мысли, а все остальное - условности".

Также участники группы добавили, что уже с нетерпением ждут выхода сериала Моя улюблена Страшко на экраны.Читайте такжеМоя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1

"Я уже очень жду выхода сериала и даже по тизеру проморолика пробовала разгадать, кто же сыграет главную роль. Мне кажется, что это новая актриса", - поделилась Александра.

А участники группы Дима и Никита ответили на вопросы ведущих Руслана Сеничкина и Нелли Шовкопляс о том, что для них важнее - красота внешняя или внутренняя. Мужчины отметили, что самое важное иметь баланс и внутренний комфорт. Александра добавила, что нужно стать прежде всего счастливой, ведь существует много красивых, но несчастных людей.

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отобразит реалии современной жизни украинцев в ​​большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале поднимут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала "Моя улюблена Страшко" собственным примером покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним - меняется и героиня.

А кто сыграет главную героиню - станет известно уже совсем скоро.

Над производством сериала по заказу 1+1 работает украинская кинокомпания Кінороб.

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 - Кривицкий Максим, продюсеры - Еремеева Алена, Жукова Дарья, шоураннер - Нина Шулика.

Продюсеры от кинокомпании Кінороб - Егор Олесов, Юрий Прилипко, режиссеры постановщики - Максим Мехеда, Алина Бухтиярова, главный автор - Ярослав Войцешек. Операторы-постановщики - Ярослав Пилунский, Тимофей Аврамчук. Художник-постановщик - Андрей Гречишкин.

Смотреть онлайн все серии нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можно будет осенью 2021 на сайте 1plus1video.