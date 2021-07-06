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Оля Цибульская высказалась о скандале между Melovin и М1 на Atlas Weekend

6 июля 2021, 17:47

Украинская певица Оля Цибульская поддержала М1, который вырезал каминг-аут Melovin из видео, опубликованного на Youtube.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульская высказала свою точку зрения на возмущение исполнителя Melovin и ЛГБТ-сообщества из-за того, что канал М1 вырезал каминг-аут исполнителя из всех видео.

Оля Цибульская записала видео на Instagram, в котором заявила, что канал сам решает, когда пускать рекламу на своей трансляции, а Melovin должен был предупредить режиссера прямого эфира о своем перфоменсе.

"Melovin был на Евровидении и, наверное, знает, чтобы изюминка, которую ты придумал для выступления, хорошо сработала, необходимо сообщить об этом режиссеру прямого эфира. Тогда оператор сможет снять все и донести до зрителей", - заявила она, добавивив, что сама Оля поддерживает все проявления любви.

Но по ее мнению, канал - не неправ.Читайте такжеХолостячка с гордостью поддержала каминг-аут Melovin

"Я не защищаю телеканал М1, потому что там работаю. Просто хочу объяснить, что у каждой ситуации есть другая сторона. О рекламе. На некоторых выступлениях она включалась посередине, у кого-то не все песни попали в эфир. Это нормально, это прямой эфир", - подчеркнула Цибульская.

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Певица никак не прокомментировала то, что канал не просто пустил рекламу во время каминг-аута Melovin, а вырезал в видео на Youtebe полностью всю песню, где Мelovin целовался с девушкой и парнем, хотя пользователи соцсетей в комментариях обратили ее внимание на это.

Как известно, Melovin совершил каминг-аут на фестивале Atlas Weekend 2021 5 июля, и из-за этого разгорелся скандал.

После того, как украинцы раскритиковали канал, а ЛГБТ-сообщество раскрыло подробности подготовки к перфоменсу, компания Старлайт пообещала опубликовать полную версию выступления исполнителя с каминг-аутом.

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