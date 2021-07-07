Потап поцеловался с Позитивом на сцене Atlas Weekend

Потап / Instagram

Вечер 6 июля на фестивале Atlas Weekend разорвал новый поцелуй артистов - Потап и Позитив на сцене попробовали поцеловаться.

После того, как Melovin совершил каминг-аут, который не вошел в прямой эфир, начался скандал с каналом М1. На фоне этого члены группы Mozgi во время своего номера тоже попробовали поцеловаться между собой.

Потап и Позитив попробовали поцеловаться под попытки Дяди Вади разубедить их это делать.

"Ну, что мы не поцелуемся, что ли? Ну, что, мы не пацаны?", - говорит Потап.Читайте такжеХолостячка с гордостью поддержала каминг-аут Melovin

Потом они с Позитивом попытались поцеловаться, но не похоже, чтобы это было приятно для артистов.

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Это стало поводом для короткого речетатива Потапа о натуралах: "Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов".

Фанаты, которые буквально затопили пространство под сценой на выступлении Mozgi эмоционально отреагировали на перфоменс, и в соцсетях тысячи видео с поцелуем Потапа и Позитива.

Пока что сами артисты никак не прокомментировали свой "номер", а Сеть разрывают споры - был это стеб на каминг-ауты звезд, на скандал из-за того, что М1 вырезали поцелуй Melovin, или попытка попасть в тренды.

Напомним, что жена Потапа Настя Каменских уже когда-то произвела фурор поцелуем с солисткой Время и Стекло Надей Дорофеевой.