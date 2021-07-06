На М1 ответили за вырезанный каминг-аут исполнителя Melovin

Melovin / УНИАН

Выступление Melovin, на котором он совершил каминг-аут, вызвало бурное обсуждение в Сети - канал М1 не показал его ни в прямом эфире, ни на записи на Youtube.

Melovin предположил, что это может быть цензура, а вот поклонники в Сети уже накинулись на канал с обвинениями.

Генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев в своем Facebook заявил, что об каминг-ауте следовало предупреждать режиссера М1, и что во всем виноват сам артист.

"Что-бы перформансы на сцене показывало телевидение про них надо сообщать за ранее...

Какой же это каминг аут если режиссёр ПТС про него не знал ..?

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Как говорится, как каминг аут подготовишь, так на нем и поплывёшь...

А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей было реально обидно ..(", - написал он.Читайте такжеКаминг-аут Melovin вырезали из эфира - украинцы раскритиковали телеканал за гомофобию

В комментариях он добавил, что команда М1 ушла в рекламный блок случайно, и что их надо было предупредить заявкой о готовящемся перфомансе.

Украинский певец Константин Бочаров, выступает под псевдонимом Melovin. Он сделал каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend 5 июля, но его не показали на трансляции М1, ни в видео в Youtube канала.

После выступления он на сцене страстно поцеловал своих музыкантов - сначала девушку, потом парня. Эпизод не попал в трансляцию, и артист вечером в Инстаграм возмутился этим, предположив, что поцелуи специально вырезали из трансляции, "и все потому, что я показал свою сущность"

Mеlovin - 24 года. В 2015 году он стал победителем 6-го сезона шоу Х-Фактор. Он дважды подавал заявки на нацотбор на Евровидение, и со второго раза поехал от Украины на Евровидение, где занял 17-е место.