"Перебежчики и предатели": в РФ призвали Пугачеву и Орбакайте лишить всего

Путинские депутаты никак не оставят в покое Пугачеву и Орбакайте.

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В РФ "взялись" за Пугачеву и Орбакайте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте активно продают свою недвижимость в стране-оккупанте РФ, поскольку уехали оттуда еще в 2022 году жить за границу.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, депутат Госдумы страны-террориста России Алексей Журавлев заявил, что артисткам нельзя было давать возможность продавать недвижимость в Москве, купленную на деньги из российского бюджета. Также он назвал певиц "перебежчиками и предателями".

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было. видео дня

"Всю семейку надо было выставить из страны без ничего, а не давать им возможность спокойно распродавать недвижимость на миллиарды рублей, заработанную в том числе и на концертах, оплаченных из российского бюджета. Очевидно, у этих перебежчиков и предателей все еще достаточно покровителей в России, чтобы дать им еще долгие годы жить безбедно за рубежом", — заявил российский депутат.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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