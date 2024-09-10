"Хватит прятаться": что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой

Младший сын российской певицы Кристины Орбакайте, которая уехала из страны-террориста РФ жить в США, Дени Байсаров долгое время не появлялся в сети, за что его часто критиковали российские пропагандисты.
Как сообщают росСМИ, многие приписывали парню, что он уехал жить за границу, но, оказывается, Дени находится в стране-оккупанте.
Байсаров сменил имидж и похвастался длинными волосами, он продолжает возглавлять ивент-агентство "Ауттера", где выполняет функции фотографа и директора.
"Аполлон с длинными волосами, ну как же хорош внучек Аллы Борисовны";
"Да он куда симпатичнее Никиты, прям приятная неожиданность";
"Какой красавчик, хватит прятаться, давай уже возвращайся к нам", — написали пользователи сети.
Кто такой Дени Байсаров?
Дени Байсаров — сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова. В 2017-м, после окончания элитной школы, Дени поступил в университет Лондона. Спустя 2 года стал бакалавром, окончив Оксфорд. В столице Великобритании он организовал собственный бизнес.
Весной 2023 года росСМИ писали об отъезде Дени в Америку. С тех пор имя Байсарова часто появлялось в новостных сводках — издания указывали, что молодой человек испугался мобилизации.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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