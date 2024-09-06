Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что его старший сын Никита Пресняков вскоре станет отцом.
Как сообщили росСМИ, Никита после возвращения из страны-террориста РФ в США сразу приступил к работе, стараясь обеспечить свою семью.
"Сейчас он все свое время посвящает работе, чтобы обеспечить достойное будущее своей семье. Мы все очень ждем рождения малыша и верим, что для Никиты это станет новым счастливым этапом в жизни", — рассказал Владимир.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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