Путинист Владимир Пресняков публично признался, что тяжело болен - первые детали

Путинист Пресняков предупредил жителей страны-террориста, что серьезно болен.

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Владимир Пресняков заболел воспалением легких / коллаж: Главред, фото: t.me/vladimirpresnyakov

Российский певец Владимир Пресняков, который в восторге от страшного кровавого вторжения РФ в Украину, признался, что заболел воспалением легких.

На своей странице в соцсетях любитель диктатора Путина сообщил фанатам о болезни и из-за этого он решил перенести несколько ближайших концертов, которые должны были пройти в Светлогорске.

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"Любимый мой Калининград, так случилось, что я заболел воспалением легких. И мне как минимум надо неделю лечиться. Ну пять дней, не знаю. К сожалению, я вынужден перенести концерты, которые очень ждал после отпуска", — пожаловался путинист.

Смотрите видео, в котором Владимир Пресняков рассказал о своей болезни:

Владимир Пресняков отменил концерты / фото: скрин t.me/vladimirpresnyakov

Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

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