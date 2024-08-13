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Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

Элина Чигис
13 августа 2024, 19:05
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Путинистка Долина попала в очень непонятную ситуацию из-за которой потеряла кругленькую сумму.
Лариса Долина
Лариса Долина задонатила "Азову" / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

На своей странице в соцсетях любительница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине и она отдала им 180 млн руб.

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"По этому факту возбудили уголовное дело, меня признали потерпевшей, а на мою квартиру наложили арест. Мошенники находятся на территории Украины, и как только они выложили в соцсетях якобы от меня обращение ужасного характера, в котором нет ни слова правды", – сказала Долина.

Смотрите видео, как Долина жестко "попала":

Лариса Долина отдала деньги мошенникам
Лариса Долина отдала деньги мошенникам / фото: скрин t.me/dolinaofficial

РосСМИ StarHit написало, что неизвестные, притворившись сотрудниками спецслужб, убедили Долину в том, что ей нужно продать квартиру, поскольку ею заинтересовались мошенники.

"Артистка квартиру оперативно продала и так же оперативно, как ей посоветовали злоумышленники, перевела деньги на свой "безопасный счет", - написали в СМИ.

Также на странице путинистки в Instagram опубликованы посты с призывами донатить в поддержку украинских защитников. От имени артистки говорится, что на самом деле она сознательно продала свою недвижимость, чтобы перевести деньги в поддержку бригады Национальной гвардии Украины "Азов".

Как Лариса Долина "слила" деньги за квартиру:

Путинистка Лариса Долина и ее
Путинистка Лариса Долина и ее "пропавшая" квартира / фото: скрин t.me/insiderUKR

Кто такая Лариса Долина?

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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Отметим, Маша Ефросинина намекнула, что у нее начались проблемы в жизни. Артистка опубликовала фото с новой прической, а также не исключает, что еще и пойдет в спортзал.

А также Мария Яремчук рассказала, что София Ротару не захотела сниматься в фильме о ее отце. Артистка хотела взять у Ротару интервью, ведь она вместе с Назарием Яремчуком одними из первых начали исполнять произведения Владимира Ивасюка.

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