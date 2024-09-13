"Разбросала нас": Кристина Орбакайте рассказала правду об Алле Пугачевой

Кристина Орбакайте рассказала, что ее семью разбросало по всему миру.

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Кристина Орбакайте рассказала о мечте Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-террориста РФ жить в США, но молчит о войне в Украине, раскрыла мечту своей мамы – певицы Аллы Пугачевой. Отметим, Примадонна не боится публично осуждать нападение РФ на Украину.

Как заявила Кристина в интервью, ее мама и вся семья мечтают собраться все вместе в Москве в их доме.

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"Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Не обязательно на праздник, а просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого", - призналась певица.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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