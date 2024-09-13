"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

Кристина Орбакайте отметила, что ее старший сын всеми силами старается построить карьеру в США.

https://stars.glavred.info/prishlos-brosit-kristina-orbakayte-rasskazala-chto-sluchilos-s-nikitoy-presnyakovym-10596434.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте сообщила об успехах Никиты Преснякова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала жить в США и молчит о войне в Украине, поделилась, как устроился ее сын Никита Пресняков за границей.

Как рассказала Орбакайте в новом интервью, она очень довольна успехами сына и его поведением. Отметим, в США Никита создал музыкальную группу, и они даже побывали в туре, во время которого на каждом концерте был настоящий аншлаг.

видео дня

"В Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявиться. Он пишет профессиональные саундтреки с фильмам и видеоиграм. Он будет снимать мой следующий клип. К сожалению, сейчас молодежи нашей, которая оказалась в такой сложной ситуации, пришлось очень многим пожертвовать и очень многое бросить. То, чего они добивались в своей жизни. Идти с нуля, искать себя, начинать жить сначала. Молодежь, кто переехали в другие страны, им, конечно, досталось", – похвалилась Орбакайте.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Италии, но россиянам это не понравилось. Они начали писать, что артистка буквально "никому не нужна и скитается по миру".

А также Кристина Орбакайте сорвала аплодисменты своими словами о Примадонне. Во время концерта в Тель-Авиве певица обратилась к своей маме - легендарной певице Алле Пугачевой, после чего зал поддержал ее бурными аплодисментами.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред