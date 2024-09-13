"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала жить в США и молчит о войне в Украине, поделилась, как устроился ее сын Никита Пресняков за границей.
Как рассказала Орбакайте в новом интервью, она очень довольна успехами сына и его поведением. Отметим, в США Никита создал музыкальную группу, и они даже побывали в туре, во время которого на каждом концерте был настоящий аншлаг.
"В Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявиться. Он пишет профессиональные саундтреки с фильмам и видеоиграм. Он будет снимать мой следующий клип. К сожалению, сейчас молодежи нашей, которая оказалась в такой сложной ситуации, пришлось очень многим пожертвовать и очень многое бросить. То, чего они добивались в своей жизни. Идти с нуля, искать себя, начинать жить сначала. Молодежь, кто переехали в другие страны, им, конечно, досталось", – похвалилась Орбакайте.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Италии, но россиянам это не понравилось. Они начали писать, что артистка буквально "никому не нужна и скитается по миру".
А также Кристина Орбакайте сорвала аплодисменты своими словами о Примадонне. Во время концерта в Тель-Авиве певица обратилась к своей маме - легендарной певице Алле Пугачевой, после чего зал поддержал ее бурными аплодисментами.
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