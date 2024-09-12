"Я решила": Кристина Орбакайте уходит с российской сцены и обратилась к россиянам

Орбакайте приняла решение больше не выступать в стране-оккупанте РФ.

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Кристина Орбакайте отменила концерты в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, но молчит о войне, объявила, что уходит со сцены в РФ.

Как рассказала молчунья в интервью российским пропагандистам, ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года был последним в России. Сейчас артистка планирует отправиться на гастроли в США и Канаду с шоу "The Best".

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Также Орбакайте отменила запланированные концерты в стране-террористе, но причину так и не назвала.

"Это был мой крайний концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", - отметила Кристина.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Отметим, недавно Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Италии, но россиянам это не понравилось. Они начали писать, что артистка буквально "никому не нужна и скитается по миру".

А также Кристина Орбакайте сорвала аплодисменты своими словами о Примадонне. Во время концерта в Тель-Авиве певица обратилась к своей маме - легендарной певице Алле Пугачевой, после чего зал поддержал ее бурными аплодисментами.

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