Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летием

Ольга Фреймут трогательно и душевно поздравила свою старшую дочь Злату Митчелл с 17-летием.

Светская львица поздравила свою дочь Злату Митчелл с днем рождения / коллаж фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская телеведущая и светская львица Ольга Фреймут трогательно поздравила свою старшую дочь Злату Митчелл с 17-летием на своей странице в социальной сети Instagram.

"Моя гордость, доченька, с днем рождения! Уникальная, бунтарская, сильная и красивая! Люблю безгранично ", — написала Фреймут.

Чуть позже сама Митчелл уже на своей странице в Instagram поделилась снимком в честь своего 17-леттия. Девушка позировала в длинном платье и пальто на улице где-то за границей.

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"Еще один год создания реальности и исполнения ее по-своему! 17 на 17!", ‒ написала Митчелл.

Напомним, ранее 16-летняя Злата Митчелл продолжила бахвалиться своими отношениями с бойфрендом-иностранцем, которого зовут Оскар

Она выложила в Instagram-stories видео, где они пляшут и поют на концерте известного американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в тайне. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по крупицам.

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