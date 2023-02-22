Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летием

Легендарная украинская телеведущая и светская львица Ольга Фреймут трогательно поздравила свою старшую дочь Злату Митчелл с 17-летием на своей странице в социальной сети Instagram.
"Моя гордость, доченька, с днем рождения! Уникальная, бунтарская, сильная и красивая! Люблю безгранично ", — написала Фреймут.
Чуть позже сама Митчелл уже на своей странице в Instagram поделилась снимком в честь своего 17-леттия. Девушка позировала в длинном платье и пальто на улице где-то за границей.
"Еще один год создания реальности и исполнения ее по-своему! 17 на 17!", ‒ написала Митчелл.
Напомним, ранее 16-летняя Злата Митчелл продолжила бахвалиться своими отношениями с бойфрендом-иностранцем, которого зовут Оскар
Она выложила в Instagram-stories видео, где они пляшут и поют на концерте известного американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара.
Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в тайне. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по крупицам.
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