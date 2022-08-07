Невестка покойного Григория Чапкиса показала редкие фото со свадьбы с сыном хореографа

Грег и Эмбер отметили оловянную годовщину.
Младший сын легендарного хореографа и Народного артиста Украины Григория Чапкиса, Грег Чапкис также связал свою жизнь с танцем. Он живет в Сан-Франциско и является основателем сети всемирно известных школ танцев Chapkis Dance.
Большую часть жизни Чапкиса-младшего во всех его начинаниях сопровождает и поддерживает Эмбер - его жена. До свадьбы пара встречалась 12 лет, а недавно они отметили 10 лет со дня бракосочетания.
В честь этого события женщина поделилась фотографиями с Грегом со свадьбы на своей странице в Instagram. Церемония происходила в Лас-Вегасе, и, похоже, была достаточно скромной.
Эмбер шла к алтарю без фаты, в простом белом платье-футляре до колена, Грег надел черную рубашку и белые брюки.
В подписи к снимкам Эмбер поблагодарила за 22 года, проведенных вместе, двоих сыновей, которых они растят, и за любовь, которая, как она утверждает, будет длиться вечно и становиться лишь сильнее.
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