Невестка покойного Григория Чапкиса показала редкие фото со свадьбы с сыном хореографа

Грег и Эмбер Чапкис показали фото со свадьбы / instagram.com/gregchapkis

Младший сын легендарного хореографа и Народного артиста Украины Григория Чапкиса, Грег Чапкис также связал свою жизнь с танцем. Он живет в Сан-Франциско и является основателем сети всемирно известных школ танцев Chapkis Dance.

Большую часть жизни Чапкиса-младшего во всех его начинаниях сопровождает и поддерживает Эмбер - его жена. До свадьбы пара встречалась 12 лет, а недавно они отметили 10 лет со дня бракосочетания.

В честь этого события женщина поделилась фотографиями с Грегом со свадьбы на своей странице в Instagram. Церемония происходила в Лас-Вегасе, и, похоже, была достаточно скромной.

Эмбер шла к алтарю без фаты, в простом белом платье-футляре до колена, Грег надел черную рубашку и белые брюки.

В подписи к снимкам Эмбер поблагодарила за 22 года, проведенных вместе, двоих сыновей, которых они растят, и за любовь, которая, как она утверждает, будет длиться вечно и становиться лишь сильнее.

Грег и Эмбер Чапкис показали фото со свадьбы / instagram.com/amberchapkis

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