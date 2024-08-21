Несмотря на желание звезды: какую предсмертную просьбу Делона не выполнила семья

Известный актер Ален Делон попросил родню исполнить предсмертное желание, связанное с любимой собакой.

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Ален Делон хотел умереть в один день с собакой / Коллаж Главред, фото: скрин, фейсбук

18 августа в мир иной ушел легендарный французский актер Ален Делон.

Перед смертью звезда кинематографа признался, что мечтает умереть в один день со своим домашним любимцем - собакой Любо. В случае, если он умрет первым, Делон предпочел усыпить лучшего друга.

Еще в далеком 2018 году знаменитость дал интервью для Paris Match. Отвечая на вопрос, боится ли он смерти, Делон ответил отрицательно, отметив, что это лишь дело времени.

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Больше актер переживал о судьбе любимца:

"Что я точно знаю, так это то, что я не оставлю своего пса в одиночестве. Это моя собака, бельгийская овчарка, которую я люблю, как ребенка. Его зовут Лубо".

Песик Ален Делона - Любо / Фото: Анушка Делон, дочь актера

Когда-то давно у француза было аж 50 собак, однако особенно близким ему был Любо.

"Если я умру раньше него, то попрошу ветеринара забрать нас вместе. Он положит его так, чтобы он умер у меня на руках. Я лучше так сделаю, чем буду знать, что он позволит себе умереть на моей могиле с такими страданиями", - выразил свое желание Делон.

Это заявление вызвало громкую реакцию Общества защиты животных (Société protectrice des animaux, SPA), пишет L'Independant.

В своем аккаунте на платформе X ассоциация отметила, что "жизнь животного не должна зависеть от жизни человека", и предложила взять под опеку Лубо, чтобы найти ему новую семью.

Кто такой Ален Делон? Ален Фабьен Морис Марсель Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Наибольшую известность получил после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

Однако впоследствии семья Алена Делона вышла на связь и заверила всех, что о собаке заботятся.

"У Лубо все хорошо", - подтвердила ассоциация.

Любимец Любо уже давно стал полноправным членом семьи.

Как рассказало окружение звезды, они сдружились с собакой отца во время регулярных визитов к нему. Имя собаки даже упоминается в официальном сообщении о смерти актера.

"Ален Фабьен, Анушка, Энтони и (его собака) Лубо с глубокой скорбью сообщают, что их отец умер", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье утром.

Как стало понятно, Лубо продолжит жить, вероятно, вместе с Аленом Фабьеном, самым младшим из детей Делона.

Ален Делон - позиция в отношении Украины

С начала полномасштабной агрессии Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе со страной-агрессором Россией.

Актер охотно присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочитал стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Также легендарный французский актер на камеру процитировал "Завещание" Тараса Шевченко на французском языке.

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