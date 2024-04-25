Дочь Делона показала, как тяжелые болезни изменили его до неузнаваемости

Анушка Делон, младшая дочь 88-летнего артиста и продюсера из Франции Алена Делона, выложила свежое фото отца ‒ на котором четко видно, как сильно его изменили многочисленные болезнию
На снимке сидит седой старик с осунувшимся лицом и лишь пронзительный взгляд голубых глаз напоминает о его величии.
"Утром в пятницу я сфотографировала своего отца. В память о наших моментах. Завтракая с ним, я испытываю бесконечную благодарность. Уникальный момент покоя в моем мире животных. Я нахожу его красивым с его вечным стальным голубым взглядом, живым, как боец, который придает мне невообразимую силу. Мой собственный бессмертный. Я показала ему фотографию. Он нашел ее красивой, настолько красивой, что я спросила его, могу ли я поделиться ею с вами, его аудиторией, которая заботится о нем. Итак, с его согласия, вот она. А на ваши опасения он отвечает: "Не волнуйтесь"", – написала Анушка.
В последние годы Делон страдает от диффузной лимфомы и болезнь Альцгеймера. А в 2019 году артист пережил тяжелый двойной инсульт.
Кто такой Ален Делон?
Ален Фабьен Морис Марсель Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.
Ален Делон - последние новости
Напомним, ранее Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией.
Как пишут украинские дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.
Кроме того, позднее легендарный актер решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.
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