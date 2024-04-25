Дочь Делона показала, как тяжелые болезни изменили его до неузнаваемости

Анушка Делон, младшая дочь легендарного актера и продюсера Алена Делона, показала фанатам, как сейчас выглядит ее 88-летний отец.

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Ален Делон страдает от тяжелых болезней / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Анушка Делон, младшая дочь 88-летнего артиста и продюсера из Франции Алена Делона, выложила свежое фото отца ‒ на котором четко видно, как сильно его изменили многочисленные болезнию

На снимке сидит седой старик с осунувшимся лицом и лишь пронзительный взгляд голубых глаз напоминает о его величии.

"Утром в пятницу я сфотографировала своего отца. В память о наших моментах. Завтракая с ним, я испытываю бесконечную благодарность. Уникальный момент покоя в моем мире животных. Я нахожу его красивым с его вечным стальным голубым взглядом, живым, как боец, который придает мне невообразимую силу. Мой собственный бессмертный. Я показала ему фотографию. Он нашел ее красивой, настолько красивой, что я спросила его, могу ли я поделиться ею с вами, его аудиторией, которая заботится о нем. Итак, с его согласия, вот она. А на ваши опасения он отвечает: "Не волнуйтесь"", – написала Анушка.

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В последние годы Делон страдает от диффузной лимфомы и болезнь Альцгеймера. А в 2019 году артист пережил тяжелый двойной инсульт.

Кто такой Ален Делон? Ален Фабьен Морис Марсель Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

Ален Делон - последние новости

Напомним, ранее Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией.

Как пишут украинские дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Кроме того, позднее легендарный актер решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.

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