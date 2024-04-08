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Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2024, 13:00
Французский актер 88-летний Ален Делон был помещен под усиленную опеку. -теперь знаменитость не сможет распоряжаться имуществом сроком на 5 лет.
Делон, суд
Алена Делона суд поместил под усиленную опеку / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный французский актер и продюсер, 88-летний Ален Делон, был помещен под усиленную опеку. Об этом пишет местное популярное издание Le Figaro.

По решению суда французского муниципалитета Монтаржи, Делон не сможет распоряжаться своим имуществом на протяжении пяти лет.

Доходы и собственность Делона временно перешли в распоряжение опекуна. Его имя журналистам не сообщили, но решением суда уже публично возмутилась младшая дочь артиста - Анушка.

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"Мы ставим под сомнение необходимость такой ограничительной и принудительной меры", - сказал ее адвокат.

До того трое детей Делона от разных браков - 59-летний Энтони Делон, 33-летняя Анушка Делон и 29-летний Ален-Фабьен Делон - больше года не могут договориться между собой об опеке над отцом. Причем утверждают, что их споры происходят отнюдь якобы не из-за наследства.

Делон из-за проблем со здоровьем завершил карьеру кино еще в 2017 году. В 2019 году он перенес перенес инсульт. Позже стало известно, что ему сделали операцию в одной из парижских больниц. В 2022 году сын артиста заявил прессе, что отец планирует уйти из жизни, воспользовавшись правом на эвтаназию, однако позже тот передумал. В конце января 2024 суд признал актера недееспособным.

Кто такой Ален Делон?

Ален Фабьен Морис Марсель Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

Напомним, ранее Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией.

Как пишут украинские дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Кроме того, позднее легендарный актер решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.

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