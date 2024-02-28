Старый вояка: у Алена Делона копы нашли конфисковали оружие и тысячи патронов:

Французская полиция нашла и конфисковала 72 единицы огнестрельного оружия и более 3 тысяч патронов в доме французской кинозвезды Алена Делона.

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В особняке Алена Делона прошли обыски / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Французские полицейские нашли и конфисковали 72 единицы огнестрельного оружия и более 3 тысяч боеприпасов к немцу в особняке французской кинозвезды Алена Делона. Об этом сообщил в комментарии порталу France24 прокурор Души-Монкорбон (поселок в 135 км от Парижа, в котором живет Делон) Жан-Седрикс Го.

Он подчеркнул, что у актера не было разрешения на хранение ни одного из видов оружия, которое было найдено во время обыска.

Ранее к Делону пришел по делам служащий из суда. И увидел в особняке актера оружие, а потом известил об этом правоохранителей. После чего суд и назначил проведение обыска.

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Журналисты не уточняют, по какому поводу служащий посетил дом актера, но напомнили, что Делон намерен судиться со своим старшим сыном Энтони Делоном. Плюс актера суд признал недееспособным по медицинским показателям, а его троих детей (кроме Энтони, это сын Ален-Фабьен и дочь Анушка) лишили права ухода за ним. Кроме арсенала у киноактера также нашли отстроенный в доме тир.

К слову, Делон в прежние времена был известен как коллекционер оружия. В частности, он несколько лет назад продал на аукционе винтовку Winchester образца 1894 года с укороченным стволом 30-го калибра, которая фигурировала в популярном американском вестерн-телесериале "Именем закона" (его артисту подарил звезда Голливуда Стив Маккуин).

Кто такой Ален Делон? Ален Фабьен Морис Марсель Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

Напомним, ранее Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией.

Как пишут украинские дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Кроме того, позднее легендарный актер решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.

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