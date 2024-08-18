Умер французский актер Ален Делон

Французский актер, родившийся 8 ноября 1935 года, скончался 18 августа 2024 года.

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Ален Делон умер 18 августа 2024 / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

В возрасте 88 лет умер Ален Делон - легенда французского кинематографа, передаёт Le Figaro.

Французский актер, родившийся 8 ноября 1935 года, скончался 18 августа.

Издание Le Monde пишет, что о смерти Делона сообщили в воскресенье трое его детей, которые помогали ему бороться с болезнью.

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"Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также (его собака) Лубо с глубокой скорбью сообщают о кончине своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении трех детей и своей семьи", — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что родные актера попросили о конфиденциальности.

Ален Делон - что о нем известно

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в Со (Франция). Более 60 лет снимался в кино и считался секс-символом 60-80-х годов прошлого столетия.

Делон сыграл примерно в 100 фильмах, в том числе: "Рокко и его братья" (1961), "Черный тюльпан" (1963), "Леопард" (1963), "Полицейская история" (1975), "Зорро" (1975), "Мсье Кляйн" (1976), "Неукротимый" (1982), "Наша история" (1984), "Новая волна" (1990), "Возвращение Казановы" (1995), "Актеры" (2000), "Астерикс на Олимпийских играх" (2006) и многие другие.

Ален Делон / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

Ален Делон / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

В 2017-м Делон заявил о скором завершении карьеры, с тех пор Делон нигде не снимался (хотя планировал).

Ален Делон состоял в Обществе защиты животных. В молодости он носил военные куртки, чтобы было удобнее согревать всех щенков, которых он встречал на пути.

В его имении живут 8 собак. Там же расположено кладбище всех его бывших питомцев: всего их было 45.

"В моем доме всегда живет много собак, я даже самостоятельно вывел особую породу. Собаки напоминают мне больных детей, которым жизнь отмерила всего десять-четырнадцать лет", - говорил актер.

Ален Делон / Фото: instagram.com/alaindelonndaily

Посреди собачьего некрополя он построил часовню. И после многочисленных обращений получил официальное разрешение быть похороненым именно там. Он утверждал, что это - высшая роскошь.

Ален Делон - болезнь

В 2019 году здоровье артиста пошатнулось. Он перенес инсульт. До этого Делон часто жаловался на головные боли и проходил лечение в американском госпитале Нейи-сюр-Сен под Парижем.

Когда состояние актера стало критическим, его прооперировали в парижской клинике Питье-Сальпетриер, а после некоторое время наблюдали за здоровьем актера в отделении интенсивной терапии. Позже Алена перевели в швейцарскую больницу, после чего тот даже смог посетить Каннский фестиваль, где получил "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в развитие кинематографа.

В марте 2022 года в СМИ появились новости о том, что артист решился на эвтаназию. Об этом публика узнала от сына актера Энтони, который признался в интервью, что между ним и отцом состоялся откровенный разговор, в котором последний озвучил свои планы.

Ален Делон и Украина

Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе со страной-агрессором Россией.

В частности, он присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Также легендарный французский актер на камеру процитировал "Заповіт" Тараса Шевченко на французском языке.

Кроме того, он решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.

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