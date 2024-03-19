"Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками роликом с участием фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной.
На своей странице в Instagram Тина Кароль подписала ролик лишь смайлами, поэтому не ясно, что именно исполняла Юлия. В видео Тина заявила Саниной:
"Ну, это трансформация колоссальная. Я довольна".
Затем певица обняла свою коллегу.
"А мне еще, знаешь, как? Тина Кароль сидит слушает, как я пою. Каждый дубль. Контроль такой. Не залажай. Где моя опора? Чисто ли я пою милизмы", – сказала Санина.
В ответ Тина засмеялась:
"Что происходит? Не стыди меня".
Напомним, в 2019 году Тина Кароль и Юлия Санина презентовали клип на дуэтную песню "Вільна". Композиция стала официальным саундтреком к фильму "Преданная".
"Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – заявила Тина Кароль.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Напомним, недавно Тина Кароль презентовала новый клип, в котором появилась в соблазнительном образе, работа называется "Не святые".
А также Юлия Санина призналась действительно ли считает Тину Кароль своей подругой. Солистка The Hardkiss отметила, что знаменитостям сложно строить с кем-то близкую дружбу.
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