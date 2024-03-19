"Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением

Тина Кароль порадовала поклонников видео с Юлией Саниной и показала детали, возможно, записи их новой совместной песни.

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Тина Кароль показала видео с Юлией Саниной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/, instagram.com/the_hardkiss/

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками роликом с участием фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной.

На своей странице в Instagram Тина Кароль подписала ролик лишь смайлами, поэтому не ясно, что именно исполняла Юлия. В видео Тина заявила Саниной:

"Ну, это трансформация колоссальная. Я довольна".

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Затем певица обняла свою коллегу.

"А мне еще, знаешь, как? Тина Кароль сидит слушает, как я пою. Каждый дубль. Контроль такой. Не залажай. Где моя опора? Чисто ли я пою милизмы", – сказала Санина.

В ответ Тина засмеялась:

"Что происходит? Не стыди меня".

Напомним, в 2019 году Тина Кароль и Юлия Санина презентовали клип на дуэтную песню "Вільна". Композиция стала официальным саундтреком к фильму "Преданная".

"Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – заявила Тина Кароль.

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Напомним, недавно Тина Кароль презентовала новый клип, в котором появилась в соблазнительном образе, работа называется "Не святые".

А также Юлия Санина призналась действительно ли считает Тину Кароль своей подругой. Солистка The Hardkiss отметила, что знаменитостям сложно строить с кем-то близкую дружбу.

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