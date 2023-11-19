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Юлия Санина призналась, почему ей сложно подружиться с Тиной Кароль

Анна Подгорная
19 ноября 2023, 21:47
Из певиц получился прекрасный творческий дуэт, но личные отношения оказались куда сложнее.
Тина Кароль, Юлия Санина
Юлия Санина рассказала про отношения с Тиной Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/the_hardkiss

Украинские певицы Тина Кароль и Юлия Санина в 2019 году выпустили совместный трек "Вільна", после чего артисткам стали приписывать не только творческое сотрудничество, но и близкую дружбу - время от времени они ходят друг к другу в гости, тепло отзываются друг о друге в прессе, а фронтвумен группы The Hardkiss даже набила их с Тиной изображения на руке.

Кароль многие в мире украинского шоу-бизнеса считают нелюдимой, поэтому такая близость с кем-то из коллег закономерно вызывает множество вопросов к Саниной.

Так во время участия певицы в кулинарном ток-шоу с Евгением Клопотенко "Пекельні борошна" Юлия призналась шеф-повару действительно ли считает Тину Кароль своей подругой. Солистка The Hardkiss отметила, что знаменитостям сложно строить с кем-то близкую дружбу.

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"Мы хорошие знакомые скажем так. Артисткам вообще очень тяжело дается дружба. Я чувствую к ней теплоту и она ко мне. Списываемся", - кратко описала свои отношения с Тиной Кароль Юлия Санина.

Ранее дочь Брюса Уиллиса Таллула показала редкие снимки с тяжелобольным отцом. Из-за лобно-височной деменции Крепкий орешек завершил карьеру в кино и перестал выходить в свет.

Также 18-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта отреклась от отца - Захара Марли поступила в университет под фамилией матери, а не под двойной, как была записана в документах при усыновлении.

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шоу-бизнес Тина Кароль Юлия Санина новости шоу бизнеса
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