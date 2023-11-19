Юлия Санина призналась, почему ей сложно подружиться с Тиной Кароль

Из певиц получился прекрасный творческий дуэт, но личные отношения оказались куда сложнее.

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Юлия Санина рассказала про отношения с Тиной Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/the_hardkiss

Украинские певицы Тина Кароль и Юлия Санина в 2019 году выпустили совместный трек "Вільна", после чего артисткам стали приписывать не только творческое сотрудничество, но и близкую дружбу - время от времени они ходят друг к другу в гости, тепло отзываются друг о друге в прессе, а фронтвумен группы The Hardkiss даже набила их с Тиной изображения на руке.

Кароль многие в мире украинского шоу-бизнеса считают нелюдимой, поэтому такая близость с кем-то из коллег закономерно вызывает множество вопросов к Саниной.

Так во время участия певицы в кулинарном ток-шоу с Евгением Клопотенко "Пекельні борошна" Юлия призналась шеф-повару действительно ли считает Тину Кароль своей подругой. Солистка The Hardkiss отметила, что знаменитостям сложно строить с кем-то близкую дружбу.

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"Мы хорошие знакомые скажем так. Артисткам вообще очень тяжело дается дружба. Я чувствую к ней теплоту и она ко мне. Списываемся", - кратко описала свои отношения с Тиной Кароль Юлия Санина.

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