Дочь Уиллиса показала редкие снимки с тяжелобольным отцом

Таллула Уиллис, младшая дочь легендарной американской актрисы Деми Мур и не менее легендарного актера Брюса Уиллиса, который страдает от тяжелой болезни (лобно-височной деменции), показала душевные фото с отцом. Снимки можно увидеть на Instagram-странице девушки.
На фотографии Таллула сидит рядом с отцом в кресле. Она держит его за руку, а Уиллис только улыбается в ответ. Другое фото изображает отца с дочерью на прогулке. Вероятно, Таллула что-то рассказывает папе, а он в этот момент позирует на камеру.
Но, к глубокому сожалению, как сообщи журналистам инсайдер из близкого круга семьи Уиллиса, болезнь актера прогрессирует. Актер активно теряет память и перестает узнавать родных.
Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Она говорит, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.
Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.
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