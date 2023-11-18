Дочь Уиллиса показала редкие снимки с тяжелобольным отцом

Таллула Уиллис, младшая дочь актера Брюса Уиллиса, который борется с лобно-височной деменцией, показала редкое фото с отцом.

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Брюсь Уиллис с дочерью Таллулой и бывшей супругой Деми Мур / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Таллула Уиллис, младшая дочь легендарной американской актрисы Деми Мур и не менее легендарного актера Брюса Уиллиса, который страдает от тяжелой болезни (лобно-височной деменции), показала душевные фото с отцом. Снимки можно увидеть на Instagram-странице девушки.

На фотографии Таллула сидит рядом с отцом в кресле. Она держит его за руку, а Уиллис только улыбается в ответ. Другое фото изображает отца с дочерью на прогулке. Вероятно, Таллула что-то рассказывает папе, а он в этот момент позирует на камеру.

Но, к глубокому сожалению, как сообщи журналистам инсайдер из близкого круга семьи Уиллиса, болезнь актера прогрессирует. Актер активно теряет память и перестает узнавать родных.

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Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Она говорит, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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