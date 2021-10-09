Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников

Непринужденный снимок певицы вызвал бурные обсуждения среди ее поклонников / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками откровенным снимком в трусах.

Артистка решила перебрать свои старые вещи в шкафу и похвастаться результатами "ревизии" со своими подписчиками в Instagram.

"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по пять лет. Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами", – поделилась певица в подписи к посту.

На опубликованном фото Дорофеева запечатлена в белых полупрозрачных трусах и спортивной рубашке, концы которой завязала под грудью. Певица позировала в кадре, сидя возле кровати и упираясь локтями в матрас.

instagram.com / nadyadorofeeva/

Снимок вызвал бурную реакцию ее подписчиком: многие в очередной раз восхитились фигурой своей любимицы, но были и те, кто раскритиковал певицу за такой образ.

"Всё отдала. Осталась в одних трусах!", "Разочарование...Вы талантливая девушка, трусы не нужно отдавать..", "Нет меня не тошнит)))) меня просто удивляет, когда талантливый человек падает так низко. И не понятно, зачем??", - писали под постом Нади.

instagram.com / nadyadorofeeva/

instagram.com / nadyadorofeeva/

Ранее Надя Дорофеева опубликовала новые фото в Instagram, которые активно начала обсуждать в Сети.

Певица удивила сменой имиджа, перекрасив волосы. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый.