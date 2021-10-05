Дорофеева в кислотных мини-шортиках призналась в необычной фобии

Дорофеева рассказала о фобии / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дрофеева рассказала подписчикам в Instagram о своей необычной фобии.

Прежде девушка во время съемок шоу "Орел&Решка. 10 лет" уже признавалась, что ей сложно преодолевать свои страхи.

"Я - максимально далекий от экстрима человек", - заявила тогда Дорофеева.

Сегодня же она решила поведать поклонникам об еще одном своем "загоне".

Дорофеева опубликовала фото, на котором позирует в дверном проеме подъезда.

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Кадр сделан со спины, девушка одета в вязаный жакет оттенка "французский лайм", мини-шорты и высокие ботинки на массивной подошве.

Надя Дорофеева рассказала, что ее пугает / instagram.com/nadyadorofeeva

Фото для проекта "Макіяж у стилі міста" певица подписала:

Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, который вы ещё не знаете. Я боюсь подъездов! Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет!

Оказалось, что подобной фобией страдает не только сама Надя, но и некоторые из ее подписчиков. Они стали утешать и успокаивать Дорофееву:

Чего боится Дорофеева? / instagram.com/nadyadorofeeva

Не остался в стороне от обсуждения страхов и фобий Нади Дорофеевой и супруг певицы – Владимир Дантес.

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Дорофеева боится подъездов / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Дорофеева уже не раз шокировала своих поклонников. Одной из последних ее "выходок" стала кардинальная смена имиджа певицы.