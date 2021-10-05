Дорофеева в кислотных мини-шортиках призналась в необычной фобии

Дантес на такую откровенность жены лишь отшутился.
Украинская певица Надя Дрофеева рассказала подписчикам в Instagram о своей необычной фобии.
Прежде девушка во время съемок шоу "Орел&Решка. 10 лет" уже признавалась, что ей сложно преодолевать свои страхи.
"Я - максимально далекий от экстрима человек", - заявила тогда Дорофеева.
Сегодня же она решила поведать поклонникам об еще одном своем "загоне".
Дорофеева опубликовала фото, на котором позирует в дверном проеме подъезда.
Кадр сделан со спины, девушка одета в вязаный жакет оттенка "французский лайм", мини-шорты и высокие ботинки на массивной подошве.
Фото для проекта "Макіяж у стилі міста" певица подписала:
Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, который вы ещё не знаете. Я боюсь подъездов! Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет!
Оказалось, что подобной фобией страдает не только сама Надя, но и некоторые из ее подписчиков. Они стали утешать и успокаивать Дорофееву:
Не остался в стороне от обсуждения страхов и фобий Нади Дорофеевой и супруг певицы – Владимир Дантес.
Читайте такжеНадя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ваннойПодобное откровение его благоверной навело певца на любопытные мысли:
Ранее Дорофеева уже не раз шокировала своих поклонников. Одной из последних ее "выходок" стала кардинальная смена имиджа певицы.